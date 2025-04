Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 15,01 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 15,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 207.605 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 17,63 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 14,86 Prozent niedriger. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 43,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,15 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Nordex hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Nordex.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,676 EUR je Aktie.

