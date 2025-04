Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 15,58 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 15,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 15,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.037 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 13,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,15 EUR aus.

Am 27.02.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Nordex die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,676 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie mit Kursfeuerwerk: Nordex startet mit mehr Bestellungen ins laufenden Jahr

Erste Schätzungen: Nordex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen