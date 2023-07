Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,80 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 11,80 EUR zu. Die Nordex-Aktie legte bis auf 11,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 11,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.049 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,46 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,30 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nordex am 14.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Nordex die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,949 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex hat Auftrag zur Erweiterung von Windpark in der Türkei erhalten - Nordex-Aktie gibt nach

Nordex-Aktie gefragt: Nordex erhält Auftrag für 12 Turbinen

Was Analysten von der Nordex-Aktie erwarten