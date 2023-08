Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Abschlägen

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 12,15 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:31 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 12,15 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 12,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.932 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR im Vergleich zu 1.259,65 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nordex-Investment verdient

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex abgeworfen