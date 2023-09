Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,55 EUR.

Um 09:03 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,55 EUR. Bei 10,56 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.933 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 31,43 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.259,65 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,891 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

