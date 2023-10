Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Nachmittag zu

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 10,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 10,99 EUR. Bei 11,06 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 214.177 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 42,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,23 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR im Vergleich zu 1.488,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,954 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX klettert mittags

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX in Grün