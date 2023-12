Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagmittag tiefer

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 9,91 EUR ab.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,91 EUR nach. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,86 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.899 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.488,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -1,103 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

