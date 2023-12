Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,10 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 10,10 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 272.586 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,83 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 16,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 26.03.2024 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

