Nordex Aktie News: Nordex zündet am Montagvormittag Kursrakete

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 10,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 10,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 10,08 EUR. Bei 9,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 107.231 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 35,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,254 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Minus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Börse Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus