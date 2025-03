Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 15,46 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,2 Prozent auf 15,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,35 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 210.489 Nordex-Aktien.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 16,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 47,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,65 EUR.

Am 27.02.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,670 EUR im Jahr 2025 aus.

