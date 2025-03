Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,70 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,70 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,89 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,85 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 28.015 Aktien.

Bei 16,31 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 3,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 49,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,65 EUR.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 2,01 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,670 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX sackt zum Handelsende ab

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags