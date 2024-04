Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,07 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 13,07 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 13,06 EUR. Bei 13,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 108.241 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 4,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Abschläge von 34,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,50 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,005 EUR je Nordex-Aktie.

