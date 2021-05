Nordex-Aktie aktuell: Nordex tendiert um Nulllinie

Mit einem Wert von 19,43 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Bei 19,76 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 19,09 EUR. Bei 19,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.099 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,80 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2020 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,02 EUR je Nordex-Aktie aus. Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,915 EUR je Aktie.

Die Nordex SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Unter dem Markennamen Nordex führt das Unternehmen leistungsstarke Onshore-Anlagen, vor allem im Megawatt-Bereich. Die Kernkompetenz der Nordex-Gruppe liegt in der Planung und dem Engineering großer Windkraftanlagen für Stark-, Mittel- und Schwachwindstandorte, der Entwicklung und Fertigung von Steuerungen dieser Einrichtungen einschließlich des Netzanschlusses sowie der Fertigung von Rotorblättern für Windkraftanlagen der Megawatt-Klasse. Außerdem ist das Unternehmen auch an der Projektentwicklung von Windparks beteiligt. Nordex übernimmt neben der Produktion außerdem die Errichtung und Instandhaltung von Windturbinen. Für den Betrieb von Windenergieanlagen bietet Nordex die webbasierte Steuerungs- und Visualisierungs-Software Nordex Control. Das Programm ermöglicht die Steuerung und Regelung einer gesamten Windkraftanlage oder eines Windparks sowie die Datenerfassung und ihre Visualisierung. Die gesamte Produktpalette der Nordex-Gruppe wird durch verschiedene Serviceleistungen wie Inspektionen, Wartung und kurzfristige Störungsbeseitigung sowie mit Schulungen für die erfolgreiche Betriebsführung von Anlagen abgerundet.

