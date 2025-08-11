DAX23.955 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,46 -0,4%Gold3.341 -0,1%
So entwickelt sich Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag im Plus

12.08.25 12:05 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,02 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 23,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.183 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 119,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nordex.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

