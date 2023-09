Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag leichter

So entwickelt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,71 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,71 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.438 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,01 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 47,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie.

