Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 10,99 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 10,99 EUR nach oben. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,05 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,05 EUR. Bisher wurden heute 41.507 Nordex-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 42,28 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 34,15 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,67 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Nordex dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,954 EUR je Nordex-Aktie stehen.

