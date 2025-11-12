Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 28,00 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 28,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 28,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.797 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 28,26 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 26,53 EUR angegeben.

Am 04.11.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,71 Mrd. EUR – ein Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 30.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,964 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

