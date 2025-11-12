Nordex Aktie News: Nordex legt am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 28,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 28,10 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,12 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 28,00 EUR. Zuletzt wechselten 10.315 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,084 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 04.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,71 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 30.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,964 EUR in den Büchern stehen haben wird.

