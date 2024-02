Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Dienstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 10,77 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 10,77 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,77 EUR zu. Mit einem Wert von 10,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 81.618 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Mit einem Zuwachs von 45,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 24,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,50 EUR aus.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,248 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Erfolgreiches Geschäftsjahr: Nordex übertrifft Umsatzerwartungen in 2023 - Nordex-Aktie steigt deutlich