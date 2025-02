Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 11,50 EUR zu.

Die Nordex-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 11,50 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 11,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,33 EUR. Zuletzt wechselten 281.961 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2024 Kursverluste bis auf 9,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 24,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,78 EUR aus.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,047 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

