Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 15:52 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 14,27 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 13,84 EUR. Bei 14,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 774.298 Stück.

Bei einem Wert von 16,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 15,24 Prozent zulegen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 104,77 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.259,65 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 28.03.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 26.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie springt dennoch an: Nordex verzeichnet unerwartet hohen operativen Verlust

Nordex-Aktie verliert: S&P hebt Daumen für Nordex

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex