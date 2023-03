Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:05 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 14,79 EUR ab. Bei 14,78 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.878 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 112,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Nordex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

