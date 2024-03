Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,97 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,97 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,76 EUR nach. Bei 11,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.519 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,09 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 17,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nordex.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,016 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

