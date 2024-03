Nordex Aktie News: Nordex stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,99 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,99 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,06 EUR an. Die Nordex-Aktie sank bis auf 11,76 EUR. Bei 11,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 213.259 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,09 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 20,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 28,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,50 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,016 EUR je Aktie aus.

