Nordex Aktie News: Nordex gibt am Mittag ab

So entwickelt sich Nordex

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 14,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 14,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 14,03 EUR. Bei 14,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 203.194 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,48 EUR) erklomm das Papier am 10.05.2024. 1,97 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,32 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,83 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,01 EUR je Aktie vermeldet. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag