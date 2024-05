Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Nordex

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 14,36 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 14,36 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 14,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 384.642 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.05.2024 markierte das Papier bei 14,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 0,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 40,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,83 EUR.

Nordex ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 2,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 65,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Nordex die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,020 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

