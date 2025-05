Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 17,80 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 17,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.069 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,99 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,011 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,20 EUR aus.

Am 25.04.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 28.07.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

