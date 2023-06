Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Nordex 11,06 EUR

Die Nordex-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 11,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 10,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 330.219 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,51 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 58,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 14,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.08.2023 erwartet. Am 14.08.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,908 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

