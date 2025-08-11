Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittwochmittag
Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 23,20 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 23,20 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,40 EUR. Bei 23,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 98.983 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 1,03 Prozent zulegen. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 121,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,42 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
