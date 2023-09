Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Nordex im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 11,30 EUR zu.

Das Papier von Nordex konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 11,30 EUR. Bei 11,35 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 480.765 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,67 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.259,65 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR einfahren.

