Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 10,48 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 10,48 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 10,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,50 EUR. Bisher wurden heute 34.320 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,21 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 30,94 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 1.488,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.488,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,954 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Anleger warten auf Impulse: TecDAX notiert zum Handelsende um die Nulllinie

Nordex-Aktie legt zu: Nordex erhielt im 3. Quartal Aufträge mit Nennleistung von über 2,2 Gigawatt