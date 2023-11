Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 10,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 10,89 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.727 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 30,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,33 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Abschläge von 14,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,33 EUR aus.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR im Vergleich zu 1.488,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,961 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich in Grün

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester