Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,82 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,82 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 10,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 10,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.764 Stück gehandelt.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,45 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,33 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.488,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.488,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,961 EUR je Nordex-Aktie.

