Nordex Aktie News: Nordex am Mittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,52 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 9,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 9,60 EUR. Bei 9,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 257.748 Stück gehandelt.

Bei 15,63 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Bei 9,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,00 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

