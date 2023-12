Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,52 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,52 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,66 EUR an. Bei 9,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 409.328 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 39,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 9,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,04 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 16,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -1,103 EUR je Aktie aus.

