Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Mittag vor

14.02.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 10,54 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 10,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 10,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 153.996 Nordex-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 48,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Abschläge von 18,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,50 EUR an. Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -1,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag Börse Frankfurt in Rot: TecDAX am Mittag in Rot MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels

