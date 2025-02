Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Vormittag ins Minus

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 11,44 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 11,44 EUR. Bei 11,42 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.565 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 37,85 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,78 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,047 EUR je Nordex-Aktie.

