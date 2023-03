Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,43 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,48 EUR aus. Bei 14,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 45.808 Nordex-Aktien gehandelt.

Bei 16,68 EUR markierte der Titel am 14.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,49 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Abschläge von 107,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,28 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.259,65 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Nordex am 28.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2024 erwartet.

