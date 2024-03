Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 11,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 11,98 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 11,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,00 EUR. Zuletzt wechselten 127.783 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,84 EUR erreichte der Titel am 15.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 23,83 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,08 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 17,50 EUR.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,016 EUR je Nordex-Aktie stehen.

