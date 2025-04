Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 15,25 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 15,25 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,50 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.342 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,63 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 45,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,15 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 25.04.2025 präsentieren. Am 19.05.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,676 EUR fest.

