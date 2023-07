Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 12,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 12,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.923 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,23 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,87 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 15,30 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nordex am 14.08.2023 präsentieren. Am 14.08.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -0,888 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie dreht ins Plus: Nordex Group zieht im zweiten Quartal geringeres Auftragsvolumen an Land

Nordex-Aktie gesucht: Nordex erhält weitere Großaufträge im Mittelmeerraum

Nordex hat Auftrag zur Erweiterung von Windpark in der Türkei erhalten - Nordex-Aktie gibt nach