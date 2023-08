Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag im Minus

Nordex im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,70 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 11,70 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,62 EUR ab. Bei 11,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 142.102 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,63 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 33,65 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.259,65 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Nordex dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,912 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

