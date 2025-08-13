Nordex Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Nordex
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 21,98 EUR.
Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 21,98 EUR ab. Bei 21,92 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 22,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 143.695 Nordex-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 52,32 Prozent wieder erreichen.
Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.
Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
