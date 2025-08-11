Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag in Rot

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 21,82 EUR ab.

Die Nordex-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 21,82 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,78 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,34 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426.773 Stück gehandelt.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,42 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,037 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,692 EUR in den Büchern stehen haben wird.



