Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Nordex

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 11,54 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 11,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.644 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Mit einem Zuwachs von 35,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.259,65 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordex eingefahren

Siemens Energy-Aktie springt an: Barclays-Analyst äußert sich optimistisch zu Siemens Energy - Vestas-Aktie unter Druck

Nordex-Aktie profitiert: Nordex erhält im Juli und August Aufträge für 181 MW aus Deutschland