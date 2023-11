Nordex Aktie News: Nordex am Mittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,02 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 11,02 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,13 EUR. Bisher wurden heute 339.607 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,90 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Mit Abgaben von 15,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,33 EUR aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,961 EUR je Nordex-Aktie.

