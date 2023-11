Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Dienstagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 11,29 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 11,29 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,36 EUR. Mit einem Wert von 11,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 66.528 Nordex-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 21,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,33 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR im Vergleich zu 1.488,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,961 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

