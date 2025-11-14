Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Plus

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 27,02 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 27,02 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 27,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.016 Nordex-Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 5,03 Prozent Luft nach oben. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 61,21 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,53 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 30.03.2027 dürfte Nordex die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,964 EUR je Aktie belaufen.

