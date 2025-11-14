Nordex Aktie News: Nordex büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,66 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 26,66 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,30 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,60 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.256 Stück gehandelt.
Bei 28,38 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 6,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 154,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,084 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.
Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Am 30.03.2027 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie
Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient
Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen