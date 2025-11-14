DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Nordex Aktie News: Nordex büßt am Nachmittag ein

14.11.25 16:08 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,66 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
27,50 EUR 0,58 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 26,66 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,30 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,60 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.256 Stück gehandelt.

Bei 28,38 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 6,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 154,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,084 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,71 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Am 30.03.2027 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient

Nordex-Aktie fester: Jefferies hebt Ziel auf 31 Euro an und bestätigt Kaufempfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen