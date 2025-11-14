Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag im Minusbereich

Nordex im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 26,42 EUR ab.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 26,42 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,42 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 26,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.477 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 28,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 7,42 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 60,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,71 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 30.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,964 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

